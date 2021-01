Samuel Freire e Edena Lima vencem XIII edição da Corrida da Liberdade

Os atlestas Samuel Freire e Edena Lima foram os grandes vencedores da XIII edição da Corrida da Liberdade, ao triunfarem esta manhã na prova dos 10 quilómetros masculinos e femininos respectivamente.

Numa prova que foi realizada com um percurso diferente, devido às restrições por causa do novo coronavírus, Samuel Freire e Edna Lima voltaram a vencer a Corrida da Liberdade, repetindo a proeza de 2020.

No pódio da prova masculina, o atleta cabo-verdiano do Benfica de Portugal cortou a meta, seguido do Wilson Cabral (segundo) e António Cardoso.

Edena Lima , atleta portuguesa santantonense residente na Cidade da Praia, partilhou o pódio com a portuguesa Sandra Teixeira (segundo) e Adalgisa Varela, de Tarrafal de Santiago.

Na categoria dos 5 quilómetros, Samuel da Veiga, da Assomada, venceu a prova júnior masculino, Elisabeth da Graça (Calheta São Miguel) triunfou em júnior feminino e Crisolita Rodrigues foi a vencedora em veteranos femininos, ao passo que José Monteiro chamou a si o título em veteranos masculinos.

Nos 100 metros, que foi uma novidade deste ano, Adilson Borges venceu a prova masculina e Micaela Rodrigues a feminina.

Na prova de cadeirantes ( 100 metros em cadeiras de rodas) Nilson Pires e Cleidiane Pereira venceram nos escalões masculinos e femininos respectivamente.

A Corrida da Liberdade 2021, organizada pela Câmara Municipal da Praia, com apoio técnico da Federação Cabo-Verdiana de Atletismo, contou com a participação de 213 atletas, entre juniores, seniores e veteranos .

Iniciativa da Câmara Municipal da Praia, a Corrida da Liberdade foi instituída para assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia que se comemora a 13 de Janeiro e vem ganhando dimensão ano após ano, dada a forma como movimenta atletas e amantes do atletismo a nível nacional e internacional.