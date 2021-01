Curiosidades

Sendo o xadrez um jogo milenar, é natural que tenha sofrido alterações ao longo da sua existência, fruto da evolução dos tempos e do próprio jogo.

As peças e os seus movimentos foram as que, talvez, tenham sofrido alterações mais significativas.

Desde o tempo da Chaturanga, nome inicialmente atribuido ao jogo, em que já existiam peões, mas com menor mobilidade da que hoje têm, e que coexistiam, juntamente com o soberano, com os elefantes (antecessores dos bispos) ou com o vizir (conselheiro do soberano e que mais tarde veio a originar a dama), as peças do jogo sempre simbolizaram a existência de um exército em defesa do seu monarca, numa batalha que é a essência do próprio jogo.

Como podemos verificar, a Dama, ou Rainha, como alguns lhe chamam, não tinha assento no jogo, pois a sua função inicial, de conselheira do soberano, estava reservado ao vizir, situação que se veio a alterar (sem necessidade de qualquer manifestação feminista), por volta de 1400 quando, ainda com movimentos muito limitados, o conselheiro virou dama.

Mais tarde é que esta figura veio a conhecer a importância que hoje tem, com a maior mobilidade de movimentos de todas as peças do jogo.

Diria que passou de conselheira para ser ela a mandar em tudo. Esperemos é que com esta evolução não venham a inventar uma sogra, peça que certamente só poderia ter a função de atrapalhar o nosso jogo, beneficiando o adversário.

Mas nem sempre a qualidade do jogador foi aferida da mesma forma.

Segundo Rafael Leitão, o Grande Mestre brasileiro, durante os séculos XV e XVI o xadrez foi essencialmente um jogo de armadilhas.

O melhor jogador era aquele que sabia mais golpes e não o melhor estrategista. Com frequência essa forma de interpretar o xadrez ultrapassava as barreiras do tabuleiro.

Uma prova disso é um curioso parágrafo do Tratado de Ruy Lopez, de 1561:

“Quando jogar, se for durante o dia, procure que o inimigo tenha o sol na cara, para que o cegue. Já se estiver escuro, e se jogue com fogo, faça com que o fogo fique à direita (do adversário), para que quando ele mova uma peça, a sua própria mão faça sombra, de modo que não veja bem onde coloca as peças. (…) Tudo isso faz parte para perturbá-lo”.

Esses ingénuos conselhos dão uma clara ideia do conceito que tinham os melhores xadrezistas da época.

Cabe realçar que, além de um dos melhores jogadores do mundo, o espanhol Ruy Lopez também era um padre. Para os padrões culturais actuais é estranho pensar que um padre dava conselhos tão velhacos e ainda os documentava em livro.

Já durante as actuais regras, foram efectuados cálculos matemáticos estabelecendo que o rei, partindo da sua casa inicial e seguindo o caminho mais curto, ou seja, em 7 lances, pode atingir a oitava (8ª) casa de 393 modos diferentes.

Num final de partida com o rei e a torre, contra rei, podem formar-se 216 posições diferentes de mate e num final de rei e dama contra rei as hipóteses aumentam para 364.

Talvez por isto é que o Xadrez, a par da Música e a da Matemática, são os únicos sectores da atividade humana em que se conhecem casos de crianças prodígio.

