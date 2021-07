Chega ao fim a ligação de Evy Pereira ao Sport Lisboa e Benfica

A futebolista cabo-verdiana Evy Pereira rescindiu o contrato com o Benfica, depois de três anos. Desde que integrou a equipa feminina do clube a futebolista conquistou o título português da Segunda Divisão, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, duas Taças da Liga e ajudou ao triunfo do Benfica na Liga BPI.

“Nem nos meus melhores sonhos, quando criança imaginei que um dia pudesse pisar o relvado do Estádio da Luz, vestir o manto sagrado, cantar o hino e jogar ao som dos adeptos incríveis da nação benfiquista. Momentos incríveis, inesquecíveis e indescritíveis”, escreveu Evy Pereira na sua página de Facebook. Por outro lado, avançou que enfrentou “momentos difíceis” que a tornaram “mais forte” e, por isso, agradeceu a toda equipa, “ desde a equipa técnica, staff, direcção e aos colegas de equipa” com quem teve o prazer de jogar e crescer”. “Termina assim a minha ligação com o Benfica, que agradeço por tudo, mas também pelo acordo que me permite dar continuidade à carreira profissional noutro lugar”, concluiu Evy Pereira, sem avançar o nome do novo clube que vai representar. Em Cabo Verde, a futebolista de 27 anos representou os Sevens Stars e em Portugal, antes do Benfica, jogou no Atlético Ouriense e Valadares Gaia.

