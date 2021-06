Morreu Neno, antigo guarda-redes do Benfica e do Vitória de Guimarães

Nascido na Praia a 27 de Janeiro de 1962, Neno fez carreira no futebol português jogando no Benfica, no Vitória de Guimarães e pela Selecção portuguesa. ​Neno tinha 59 anos.

O Vitória de Guimarães, no comunicado em que anunciou o falecimento do seu antigo atleta, explicou que Neno foi vítima de doença súbita. Enquanto jogador Neno actuou pelo Benfica durante oito temporadas (133 jogos) e defendeu as balizas do Vitória de Guimarães durante sete épocas completando 158 partidas. Foi internacional português por nove vezes. Depois de abandonar a carreira de jogador, Neno integrou a estrutura do Vitória de Guimarães, primeiro como treinador de guarda-redes e mais tarde com cargo diretivo. "É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", pode ler-se na nota de pesar emitida pelo Vitória SC. "Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro. A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências. Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros", lamentam os vitorianos.

