Papel do treinador no desporto comunitário

Os treinadores comunitários têm uma grande influência na vida de jovens e crianças e desempenham um papel social importante em suas comunidades. Além de um grande número de menções ao impacto econômico provocados pela crise pandémica na indústria do desporto (incluindo ligas profissionais, clubes desportivos, Jogos Olímpicos e outros eventos desportivos), também há um grande número de pessoas na base da pirâmide que pertencem ao setor mais vulnerável da economia, o setor informal, incluindo organizações de desportos de base e técnicos de desportos comunitários. Durante a eclosão desta pandemia, esses treinadores lutaram para enfrentar vários desafios.

A maioria dos treinadores tem seu próprio clube em comunidades altamente vulneráveis e não têm contrato de trabalho. A sua principal receita provém de contribuições das famílias e depende das atividades do dia-a-dia. Além disso, alguns clubes não possuem estruturas formais e pertencem à economia informal. Devido, na maioria dos casos, ao isolamento territorial, desconfiança das instituições e informalidade, esses treinadores tendem a ser excluídos das bases de dados governamentais e ignorados pelo sistema desportivo e autoridades.

Em países em desenvolvimento, esses treinadores tendem a ser líderes comunitários com algum nível de conhecimento de uma modalidade ou são ex-atletas. Na maioria dos casos, possuem baixo nível de escolaridade, carecem de suporte profissional e a sua aprendizagem tende a ser realizada de forma empírica. Este grupo de treinadores tem forte influência na vida de jovens e crianças e vêm desempenhando um importante papel social em suas comunidades.

Além de serem o treinador, eles se tornam uma importante autoridade para as crianças e no apoio para as famílias. São promotores estratégicos de valores e promotores de um estilo de vida saudável. É importante capacitar esse grupo para garantir que o desporto cumpra seu papel social e contribua para os objetivos de desenvolvimento e paz.

Governos, órgãos sociais internacionais e ONGs devem coordenar recursos para consolidar uma base de dados de treinadores comunitários. Esta ferramenta integrada pode influenciar a estratégia, programação e transferência de soluções de conhecimento e contribuir para a conceção de instrumentos e de políticas públicas que beneficiem e fortaleçam a ação do desporto comunitário.

Os treinadores comunitários geralmente não têm os meios para investir no desenvolvimento profissional, portanto, o aumento do investimento em capacitação ajudará estes treinadores a enfrentar os desafios do desenvolvimento e a manter a pirâmide desportiva à tona. Ferramentas baseadas em tecnologia, como educação online, devem ser exploradas como plataformas de transferência de conhecimento.

Estas são algumas opções que ajudariam a mudar a situação de vulnerabilidade dos desportos comunitários, agora e no futuro. No entanto, para serem eficientes e eficazes, governos, órgãos internacionais (e nacionais) que administram o desporto e outras partes interessadas devem investir na base da pirâmide para garantir que o desporto contribua para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e paz.

Podemos afirmar que o papel do treinador é fundamental para o desenvolvimento social através do desporto, e bem capacitados podem ser um fator de alavancagem no processo de resolução de desafios sociais locais. Numa forma continua e sistemática podem se apresentar como uma parte catalisadora da transformação social de uma nação.