Assembleia Geral Extraordinária da TACV marcada para 12 de Agosto

A Assembleia Geral extraordinária da sociedade da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) acontece no próximo dia 12 de Agosto, conforme uma resolução publicada no Boletim Oficial.

Segundo o documento de 23 de Julho, o primeiro ponto da Assembleia Geral será a deliberação sobre a nomeação dos novos membros dos órgãos sociais e o segundo ponto, deliberar sobre a remuneração dos mesmos.

A Assembleia Geral tomará a forma de assembleia extraordinária, devendo estar presentes ou representados, accionistas que representem a totalidade do capital social.

Recorde-se que no início deste mês a Cabo Verde Airlines (CVA - nome comercial adoptado desde 2019 para a TACV) voltou ao controlo do Estado por decisão do governo, após a venda de 51% a investidores islandeses.

Entretanto, a companhia, que não realiza voos comerciais devido à pandemia, desde Março de 2020, anunciou em 27 de Junho a suspensão de vendas e voos até 12 de Julho, face à então intenção anunciada de renacionalização da companhia pelo Governo e pedido de arresto de um Boeing da companhia - fornecido em regime de ‘leasing’ pela Loftleidir Icelandic EHF - por parte do Estado, perante alegadas dívidas.

A 13 de Julho, a administração da CVA voltou a anunciar que todos os voos estavam cancelados.

De referir ainda que a reversão de privatização da CVA, feita por decreto-lei, foi justificada no mesmo documento com “sérias preocupações” face o “cumprimento dos princípios, termos, pressupostos e fins” definidos no processo de privatização.

Um acordo assinado entre o governo e Banco Mundial, no passado três de Julho, prevê a saída de 207 dos cerca de 300 trabalhadores.