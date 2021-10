​FCF lamenta morte de Dukinha

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) lamenta a morte do antigo futebolista internacional cabo-verdiano, Dométio Gomes, conhecido no mundo do futebol por Dukinha. O atleta, que também foi jogador dos clubes Mindelenses, Batuque e Derby, faleceu hoje, vítima de acidente de viação, em São Vicente.

“Foi com profunda dor e imensa tristeza, que a Federação Cabo-verdiana de Futebol tomou conhecimento do falecimento daquele que foi internacional cabo-verdiano tendo sido também futebolista dos clubes Mindelense, Batuque e Derby, sendo campeão nacional, o malogrado Dométio Gomes conhecido no mundo da bola por Dukinha”, lamenta. “A Federação Cabo-verdiana de Futebol endereça à família enlutada, o seu mais sentido pesar pela perda irreparável e deseja que a alma do malogrado seja recebida no reino celestial e que tenha um eterno descanso”, lê-se na nota. Dukinha, de 42 anos, morreu hoje num acidente de viação ocorrido por volta das 5:30 desta madrugada na estrada de São Pedro, sentido cidade/aeroporto. De acordo com informações avançadas anteriormente pelo director clínico do Hospital Baptista de Sousa, a vítima chegou no Hospital por volta das 6:35, já cadáver.

