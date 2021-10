​Um morto e pelo menos um ferido em acidente de viação na estrada do Aeroporto Cesária Évora

Uma pessoa morreu e pelo menos outra ficou ferida, num acidente de viação ocorrido por volta das 5:30 desta madrugada na estrada de São Pedro, sentido cidade/aeroporto. As informações são preliminares, mas a Polícia Nacional diz que tudo indica que mais duas pessoas seguiam na viatura ligeira particular, que capotou antes da rotunda do aeroporto.

De acordo com informações chegadas à nossa redação, a vítima mortal é o antigo jogador do Mindelense, Dukinha, de 42 anos. Uma fonte da PN confirma que pelo menos dois jogadores da seleção nacional de futebol seguiam na viatura, designadamente Carlos Ponk e Hélder Tavares, que deveriam viajar hoje, depois do jogo deste domingo no Estádio Adérito Sena.

Em declarações à Rádio Morabeza, o subcomissário da Polícia Nacional, Maurino Neves, refere que as informações ainda são escassas, mas afirma que, para além da vítima mortal e da pessoa que está internada, mais dois ocupantes terão se ausentado do local do acidente.

“Neste momento temos uma vítima mortal e temos um ferido no hospital. Tudo indica que na viatura seguiam mais dois ocupantes, mas é uma informação que vamos ter que confirmar. Aparentemente essas duas pessoas não terão sofrido ferimentos, tendo em conta que já não estavam no local do acidente quando chegamos. Ausentaram-se do local, talvez para casa ou para procurar assistência”, explica à Morabeza.

O responsável da PN diz que as duas pessoas que, supostamente, estariam na viatura, estão a ser localizadas para poder compreender o que aconteceu.

Em conferência de imprensa proferida esta manhã, o director clínico do Hospital Baptista de Sousa (HBS), Paulo Almeida, disse que apenas duas vítimas deram entrada no serviço de urgência por volta das 6:35. O homem de 42 anos chegou já cadáver. O indivíduo de 32 anos, que está internado apresenta ferimentos no pescoço e couro cabeludo. O estado é considerado estável.

“Neste momento ele vai ser internado no serviço de cirurgia com lesões principalmente a nível da parte do pescoço e couro cabeludo. Praticamente são feridas sem sinais de gravidade. Mas vai ser avaliado por outras especialidades para perceber o estado geral do doente, mas de momento não inspira cuidados acrescidos”, explica.

Questionado se outras pessoas terão procurado o hospital ou outras estruturas de saúde para receber cuidados médicos, tendo em conta as informações preliminares da Polícia Nacional, Paulo Almeida reafirma que apenas duas vítimas deram entrada na unidade hospitalar.

“Não sei se havia mais vítimas, mas foram essas duas pessoas que deram entrada no serviço de urgência. Dificilmente casos desse tipo recorrem aos centros de saúde. Normalmente vêm para a urgência do hospital”.

As causas do acidente ainda estão a ser apuradas, mas uma fonte da Polícia Nacional, contactada pela Rádio Morabeza, diz que tudo indica que o excesso de velocidade terá estado na origem do sucedido.