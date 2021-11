Zé Luís é a novidade na lista de convocados para o mundial 2022

O regresso do avançado Zé Luís constitui a grande novidade na lista de 25 convocados pelo seleccionador Bubista para o duplo compromisso da selecção de futebol de Cabo Verde com República Centro Africana e Nigéria.

O avançado do Lokomotiv de Moscovo (Rússia), natural da ilha do Fogo, há muito tempo que não era chamado aos trabalhos da selecção, e agora entra na lista para os dois derradeiros jogos com a República Centro Africana, em casa, e com a Nigéria, fora.

Os convocados de Bubista concentram-se a partir de domingo, 07, em São Vicente, palco do jogo com a República Centro Africana, agendado para as 15:00 do dia 13, no Estádio Municipal Adérito Sena.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha, AEL Limassol (Chipre), Márcio Rosa, Montalegre (Portugal) e Dylan Silva, Portimonense (Portugal)

Defesas: Steve Furtado, Beroe (Bulgária), Jeffry Fortes, De Grafschaap (Holanda), Dylan Tavares, Neuchatel Xamax (Suíça), João Paulo Fernandes, Feirense (Portugal), Stopira, MOL Fehervar (Hungria), Steven Fortes, Oostende (Bélgica), Roberto Lopes, Shamrock Rovers (Irlanda) e Diney, FAR Rabat (Marrocos).

Médios:Marco Soares, Arouca (Portugal), Kenny Rocha, Oostende (Bélgica), Patrick Andrade, Qarabag (Azerbaijão), Jamiro Monteiro, Philadelphia Union (Estados Unidos), Nuno Borges, Casa Pia (Portugal) e Nenass, Aalesund (Noruega).

Avançados: Ryan Mendes, Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Willy Semedo, Pafos (Chipre), Willis Furtado, FK Jerv (Noruega), Garry Rodrigues, Olympiacos (Grécia), Vagner Dias, FC Sion (Suíça), Zé Luís, Lokomotiv Moscovo (Rússia), Júlio Tavares, Al Faisaly (Arabia Saudita) e Gilson Tavares, Estoril-Praia (Portugal).

Após o jogo do dia 13 com a República Centro Africana, a selecção desloca-se a Lagos (Nigéria), para, no dia 16, defrontar a equipa da casa, em jogo da 6ª. e última jornada do Grupo C, as 15:00, no Lagos National Stadium.

Este será o terceiro jogo consecutivo da selecção na ilha de São Vicente, pontuável para a qualificação para o Mundial’2022, após a derrota (1-2) com a Nigéria e a vitória de 1-0 frente à Libéria.

A Nigéria é o líder do Grupo C de qualificação, com nove pontos, seguida de Cabo Verde, com sete pontos, República Centro Africana, com quatro pontos, e Libéria, com três pontos.

O vencedor do grupo qualifica-se, juntamente com o primeiro classificado dos restantes grupos, para o play-off, num total de dez selecções.

No play-off, o sorteio vai definir os cinco emparelhamentos e os jogos serão disputados a duas mãos.

Os cinco vencedores serão os representantes do continente africano no Mundial’2022, a disputar-se no Qatar.