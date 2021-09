​Bubista quer Tubarões Azuis na máxima força para o jogo com a Nigéria

A seleção nacional de futebol realizou esta tarde, no Estádio Adérito Sena, o primeiro treino de preparação para o jogo de terça-feira, com a Nigéria. A partida, referente à segunda jornada do Grupo C de qualificação ao Mundial 2022, marca o regresso dos “Tubarões Azuis” a São Vicente 20 anos depois do último jogo oficial.

O treino desta tarde, aberto à comunicação social, começou por volta das 16:00. O selecionador nacional de futebol, Pedro Leitão, conhecido no mundo do futebol por Bubista, quer a equipa na máxima força para conquistar os três pontos, depois do empate de quarta-feira, 7, a uma bola, com a República Centro Africana.

“A partir do momento que terminamos o jogo na República Centro Africana começamos logo a pensar neste jogo. Obviamente que queremos estar com a máxima força para procurar os três pontos. Já que criamos oportunidades com a República Centro Africana, estamos confiantes que também conseguiremos criar com a Nigéria e com qualquer outra equipa. Entramos no campo sempre com espírito de vitória”, refere.

Bubista espera ter todos os jogadores disponíveis na terça-feira.

No treino de hoje os futebolistas dividiram-se entre o treino no relvado para melhorar a condição física ou o trabalho de recuperação, tendo em conta que vários dos convocados jogaram na quarta-feira.

“É um dia também para começarmos já a preparar o jogo com a Nigéria, uniformizar o nosso pensamento para, ao entrar no campo, saber o que têm de fazer em cada momento do jogo, com espírito de equipa e de vitória”, aponta.

O avançado, Ryan Mendes, diz que o grupo está focado e espera conseguir uma vitória no regresso da seleção a São Vicente, para um jogo oficial, duas décadas depois.

“O grupo está animado e concentrado. Esperamos fazer um bom jogo e sair daqui com uma vitória para Cabo Verde e para o povo de São Vicente”, ambiciona.

Jogo sem público

O jogo entre Cabo Verde e Nigéria, agendado para a próxima terça-feira no Estádio Adérito Sena, vai ser realizado sem a presença de público. A decisão, da Confederação Africana de Futebol, surge na sequência do pedido formulado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, confirmando a não autorização da presença de público no Estádio Adérito Sena.

Em comunicado emitido hoje, a Federação Cabo-verdiana de Futebol refere que a decisão é decorrente do protocolo sanitário da FIFA sobre COVID 19. Decisão semelhante foi também assumida em quase todos os outros jogos desta jornada dupla de Qualificação para o Mundial do QATAR.

A FCF garante, contudo, que está já a diligenciar para que os órgãos de comunicação social nacional tenham acesso ao sinal para a transmissão televisiva, a nível do território nacional, bem como a cobertura radiofónica.

Para o técnico da seleção nacional de futebol, a situação não deve ser vista de forma negativa.

“Não podemos encarar essa situação de forma negativa. O importante é que já é possível realizar jogos aqui. Ficamos tristes porque é uma imposição da FIFA. Mas acho que é um ganho para outras ilhas. Queremos levar a seleção para todas as ilhas, mesmo apenas para pequenos estágios e levar os jogadores para mais perto das pessoas”, defende.

Ryan Mendes lamenta que o jogo seja realizado sem a presença de público, mas considera que só o facto de a seleção estar em São Vicente já valeu a pena.

“Sentir o calor, o carinho e o respeito do povo de São Vicente é gratificante e sentimos mais confiança em tudo fazer para conseguir uma vitória”, diz.

A selecção nacional de futebol chegou na noite de quinta-feira a São Vicente. Cabo Verde recebe a Nigéria, no dia 07 de Setembro, terça-feira, para a segunda jornada do Grupo C de qualificação ao Mundial'2022.