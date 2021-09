​Cabo Verde perde com a Nigéria

A Selecção Nacional de Futebol perdeu esta tarde por 2-1 com a sua congénere da Nigéria, em jogo da segunda jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial’2022. Os Tubarões Azuis marcaram primeiro, mas não conseguiram segurar a vantagem.

Numa partida que decorreu no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, os comandados de Bubista abriram o marcador aos 18 minutos, por intermédio de Dylan Tavares. Aos 29 minutos, a equipa nacional sofreu o primeiro golo. Na sequência de um erro coletivo, o jogador da Nigéria, Osimhen Victor Gomes, aproveitou para igualar o marcador.

Aos 75 minutos, a selecção visitante passou à frente do marcador com um autogolo da seleção cabo-verdiana de futebol. Kenny Rocha passou a bola para o guarda-redes Vozinha que, por se encontrar afastado da baliza, não conseguiu evitar que a bola entrasse para o fundo das redes.

Na conferência de imprensa após a partida, o técnico Pedro Leitão, conhecido no mundo do futebol por Bubista, realçou a qualidade da equipa adversária, mas destacou que teve de mudar a equipa em cima da hora por causa do surgimento de dois casos de covid-19 no seio dos jogadores.

“Estivemos uns furos abaixo daquilo que costumamos apresentar, principalmente a nível ofensivo. Não foi fácil. Tivemos que trocar alguns jogadores por causa da situação de covid-19. Mas isso não é desculpa pelo que aconteceu. Cabo Verde não tem que se sentir melindrado por ter perdido com a Nigéria. A Nigéria é uma das melhores equipas de África. Temos que ter hombridade e humildade para saber que a Nigéria também é uma equipa extremamente forte e perder com a Nigéria não é nada de mal”, disse.

Bubista enalteceu o esforço dos jogadores, mas diz que a equipa esteve abaixo daquilo que é o habitual. Sobre o autogolo, diz que são situações que acontecem.

“Um auto golo é sempre difícil. Foi uma pena porque aconteceu num momento em que estávamos a tomar conta do jogo, tínhamos refrescado a equipa. Mas acontece. Não estamos aqui para culpar ninguém individualmente. Na nossa equipa sempre ganhamos juntos e perdemos juntos”, realçou

O selecionador nacional de futebol referiu que nada está perdido.

“Ninguém ganha nem perde uma qualificação em duas jornadas. Temos que continuar a lutar sempre. Temos condições para melhorar cada vez mais. Ainda é cedo relativamente à qualificação, e temos que ter fé e coragem para trabalhar até ao fim”, declarou.

Com o resultado, Cabo Verde mantém um ponto em dois jogos do Grupo C de qualificação ao Mundial’2022.