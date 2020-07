Adérito Sena receberá pista de atletismo - PM

O estádio Adérito Sena, em São Vicente, cujas obras de requalificação estão a decorrer, vai passar a contar com uma pista de atletismo. A informação foi avançada hoje, na sequência da visita do Primeiro-Ministro, para se inteirar do andamento dos trabalhos.

O Chefe do Governo fala numa obra completa, com a inclusão da pista de tartan. “Há um comprometimento em relação à colocação da pista de tartan, que vai permitir depois acolher provas de atletismo. Creio que com esta solução fica com uma oferta completa, não só para o futebol mas também para ao atletismo”, diz. A construção de uma pista de atletismo é uma reivindicação antiga dos atletas de São Vicente. Inicialmente, as obras de requalificação do Estádio Municipal Adérito Sena, orçadas em cerca de 60 mil contos, e financiadas através de uma parceria entre a FIFA e entidades nacionais, não incluíam a colocação da pista de atletismo, facto que mereceu críticas entre a comunidade desportiva local. Sem avançar valores, Ulisses Correia e Silva afirma que a pista de atletismo vai ser financiada através de uma parceria entre o governo e a Câmara Municipal. As obras de requalificação do Estádio Adérito Sena, nesta primeira fase, têm uma duração de cinco meses.

