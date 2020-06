PAICV quer pista de atletismo no Adérito Sena

O PAICV pede a construção de uma pista de atletismo no projecto de requalificação do Estádio Adérito Sena, em São Vicente, cujas obras de requalificação já iniciaram.

Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo presidente da Comissão Política Concelhia do partido.

“Queríamos chamar atenção para isto, porque São Vicente é uma ilha com uma longa tradição no atletismo e perder essa oportunidade de introduzir nessas obras a pista de atletismo seria muito grave”, alerta.

“Acho que todos os anos, nas competições nacionais, os atletas [são-vicentinos] sofrem profundas humilhações quando vão disputar, quer no Sal quer na Praia, o campeonato nacional de atletismo. Devemos corrigir essa deficiência e proporcionar todas as condições para a prática do atletismo em São Vicente”, sublinha.

As obras de requalificação do Estádio Adérito Sena, orçadas em cerca de 60 mil contos, arrancaram a 15 de Junho, com duração, nesta primeira fase, de cinco meses.

Os trabalhos são financiados através de uma parceria entre a FIFA e entidades nacionais, nomeadamente a FCF, Câmara Municipal e Governo

Alcides Graça explica que a construção da pista de atletismo custa cerca de 35 mil contos, que podem ser financiados numa parceria entre a tutela do desporto e a Câmara Municipal de São Vicente.

“Não faz sentido termos um campo de nível internacional com asfalto à sua volta”, aponta.

Alcides Graça falava à imprensa, depois de uma visita às obras de requalificação do Adérito Sena e de um encontro com a Associação de Atletismo de São Vicente.