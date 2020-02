Alcides Graça fora da corrida à Câmara de São Vicente. Candidato do PAICV conhecido em Março

​Alcides Graça não é candidato à Câmara Municipal de São Vicente (CMSV). O candidato do PAICV será conhecido em Março. A informação foi avançada esta terça-feira, aos jornalistas, em São Vicente, pelo presidente da Comissão Política Concelhia do PAICV, no final de um encontro com a presidente da Assembleia Municipal, sobre a fiscalização das obras que estão a decorrer na ilha.

Alcides Graça entende que, neste momento, pode ser mais útil noutros palcos. “Depois de muito ponderar, tomei a decisão de adiar o projecto autárquico porque entendo que, neste momento, posso ser mais útil a São Vicente e ao meu partido noutros palcos”, afirma. Alcides Graça afirma que o partido está a trabalhar com todos os cenários para a escolha do nome para liderar o projecto autárquico. A decisão final será tomada em Março, durante o congresso. “Temos três possíveis candidatos, neste momento. Foi assunto abordado na última reunião da Comissão Política. Vamos fazer a sondagem necessária e na próxima Comissão Política, no mês de Março, estaremos em condições de tomar uma decisão sobre o candidato para PAICV em São Vicente. Mas todos os cenários são possíveis”, assegura. Recorde-se que, em 2016, a candidatura liderada por Alcides Graça não conseguiu ir além dos 20,1% dos votos e desceu para terceira força política na ilha. O MpD venceu as eleições, com maioria absoluta, tanto na Câmara, como na Assembleia Municipal. A UCID foi o segundo partido mais votado.

