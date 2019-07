PP avança para as câmaras de Praia e São Vicente

​O presidente do Partido Popular (PP), Amândio Barbosa Vicente, revelou este fim-de-semana que o seu partido vai participar nas eleições autárquicas de 2020 com candidaturas às câmaras da Praia e São Vicente.

Para além das candidaturas para Praia e São Vicente, o PP quer, nos outros concelhos do país, candidatar-se às respectivas Assembleias Municipais.

“Para as candidaturas a nível da Assembleia Municipal, estamos no terreno a identificar possíveis candidatos. Têm de ser pessoas com muito carisma, conhecedores dos problemas do seu concelho e do seu município”, disse.

Ainda segundo o presidente do Partido Popular, os candidatos podem ser pessoas filiadas no partido ou independentes.

Recorde-se que, em 2016, o PP concorreu apenas à Câmara Municipal da Praia.