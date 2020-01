Carlos Silva disponível para um segundo mandato em Santa Cruz

​O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Alberto Silva, afirmou hoje que está disponível para um segundo mandato à frente dos destinos desse município do interior de Santiago.

“Em princípio, sim Sou candidato [às eleições autárquicas de 2020], tendo em conta os níveis dos projectos, os desafios e os compromissos com o processo de desenvolvimento de Santa Cruz”, justificou o autarca santa-cruzense, em declarações à Inforpress.

Carlos Silva, que se mostrou convicto de que a sua equipa vai conseguir terminar o mandato 2016-2020 com um desempenho positivo como definira, disse acreditar que tal meta vai fazer com que receba o convite do seu partido, PAICV, como forma de continuar a merecer a confiança dos santa-cruzenses.