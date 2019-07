José Barbosa disponível para liderar candidatura à Câmara de Santa Cruz

​O presidente do Sindicato Nacional da Policia (SINAPOL), José Barbosa, está disponível para a sondagem pública do Movimento para a Democracia (MpD) para a escolha do candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, nas autárquicas de 2020.

Essa disponibilidade foi apresentada através de um manifesto publicado na sua página da rede social Facebook.

“Venho, por esta via, vos comunicar a minha inteira disponibilidade em participar da sondagem pública prevista para autarquia local, no Concelho de Santa Cruz”, escreveu, garantindo que se passar à fase de pré-candidatura assumirá “responsavelmente” a candidatura para ganhar as eleições e presidir, “ com respeito, legalidade e autoridade”, a Câmara Municipal de Santa Cruz.

José Barbosa justifica a sua decisão com aquilo que classifica de “amor incondicional” ao Concelho de Santa Cruz, sua terra natal, e o seu interesse em dar o seu contributo político para o desenvolvimento do seu torrão natal.

“A minha decisão é absolutamente séria e tem como propósito único proteger e servir os interesses da comunidade que me viu nascer, em honra à boa educação que recebi directa e indirectamente dos mais velhos, pessoas que sonharam com uma Santa Cruz melhor”, sustentou.

José Barbosa diz-se convicto de que Santa Cruz “tem de e deve ser um concelho com sucessos” e para tal defende que o mesmo carece de uma intervenção social urgente, de uma outra visão, nova dinâmica, a começar por uma gestão política, além de “exigente, também, inteligente”.

“O Concelho não é nenhum parente pobre. Tem sido infeliz e pobremente construído. Este nosso Concelho é rico, tem capacidades, qualidades e invejáveis potencialidades. Mas toda a sua riqueza só é valiosa se explorada devidamente e a favor da sua comunidade”, sustentou.

Por outro lado defende a necessidade de soltar os municípios das tradicionais amarras políticas que, conforme disse, o conduziram ao fracasso, atraso e insucesso.

“O Concelho deve assumir uma nova cultura política, a de aproveitamento dos seus diversos sectores de desenvolvimento, não de subaproveitamento das suas valências”, anotou.

No seu manifesto, José Barbosa explica que foi estatutariamente impedido de qualquer militância partidária, por razões profissionais, mas adianta que é amigo e simpatizante da democracia.

“Estou absolutamente convicto de que na eventual qualidade de candidato escolhido, com o apoio não só do MpD, mas também dos apartidários, dos descontentes e de todos amigos e conhecidos do PAICV, mediante uma equipa competente, ganhar-se-ia a eleição autárquica em Santa Cruz”, indicou.

Formado em Ciência Política – Gestão da Decisão Política, pela Universidade Técnica de Lisboa, José Barbosa, presidente do SINAPOL foi reformado compulsivamente da Polícia Nacional, na sequência da greve que liderou, na Polícia Nacional, em Dezembro de 2017.