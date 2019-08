JpD sobre limitação de mandatos no poder local: "democracia não é chafariz"

O presidente da Juventude para a Democracia, Euclides Silva, defendeu hoje que, em democracia, o povo escolhe e, em última instância limita, ou não um mandato a um presidente de câmara.

A afirmação surge em resposta às declarações da Juventude do PAICV (JPAI), defendendo uma limitação de três mandatos para os presidentes das câmara e assembleias municipais, para evitar a “perpetuação no poder” e contribuir para um “maior equilíbrio geracional”.

“A democracia não é chafariz que cada um vai lá colocar na fila à espera da sua vez para encher a vasilha. Democracia é o povo que escolhe e é o povo que, em última instância, pode limitar ou não um mandato a um presidente de câmara”, disse Euclides Silva, ao ser questionado pelos jornalistas, no âmbito de uma conferência de imprensa para dar a conhecer o programa da III Universidade de Verão da Academia do MpD.

Segundo a Inforpress, no que tange à maior integração de mulheres jovens nas listas dos partidos concorrentes às eleições autárquicas de 2020, ideia defendida pela JPAI, Euclides Silva entende que as mulheres estão tão “bem preparadas quanto os homens para nos representar”.

No que toca à questão da participação dos mais jovens na política, Euclides Silva defende que na JpD esta questão não se coloca, uma vez que, na actual bancada do MpD, no Parlamento, cerca de 1/3 dos eleitos vieram das escolas da JpD.

Para Euclides Silva, os jovens devem merecer lugares de destaque nas listas, não pelo facto de serem militantes de uma juventude partidária, mas pelo trabalho que têm desenvolvido nas suas profissões e nas suas localidades.

*Sheilla Ribeiro (estagiária)