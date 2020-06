José dos Reis é oficialmente candidato do PAICV à câmara do Tarrafal

José dos Reis, o actual primeiro secretário do sector do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição) no concelho do Tarrafal, é oficialmente o candidato desse partido à câmara municipal desse município do interior de Santiago.

A confirmação foi dada hoje à Inforpress pelo próprio candidato, assegurando que sua indicação foi aprovada por unanimidade em todos os órgãos do partido quer a nível sectorial e local, regional e no próprio Conselho Nacional. Sob o lema “Tarrafal mudar é preciso”, Maika como é também conhecido adiantou que a sua candidatura quer oferecer a esse município do interior de Santiago um “projecto diferente e portador de esperança e de futuro”. “Acho que temos razão de sobra para vermos que uma candidatura de continuidade não vai servir Tarrafal neste momento. É preciso uma candidatura de esperança, daí que estou a entrar em campo com toda a força e determinação para lutar”, vincou, referindo-se aos 28 anos da governação do Movimento para a Democracia (MpD-partido que gere a câmara). Nesse sentido, o também professor do ensino secundário avançou que o foco da sua candidatura vai ser no investimento em políticas activas e geradoras de rendimento e emprego destinado às famílias, sobretudo para a juventude. Adiantou ainda que no “centro das atenções” vão estar o turismo, e nos sectores primários, mormente a pesca, a agricultura e o agro-negócio. “Tudo isso, vão ser o nosso foco, porque entendemos que não há outra forma de combater a pobreza e reduzir o desemprego aqui no concelho, senão apostando fortemente nos sectores na agricultura, pesca e agro-negócio, e sobretudo na mobilização de água”, defendeu José dos Reis. Relativamente aos nomes para Assembleia Municipal e para câmara municipal adiantou que ainda está em contacto para a preparação da equipa. Em Santiago Norte, conforme apurou a Inforpress, o PAICV escolheu o actual primeiro secretário para Santa Catarina Este, Armindo Freitas, para a Câmara Municipal de Santa Catarina, para a de São Lourenço dos Órgãos o actual presidente da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV – Santiago Norte, António Fernandes, e para a de Santa Cruz o actual presidente, Carlos Silva.

