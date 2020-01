"O governo poderá estar a forçar o subemprego em Cabo Verde" - PAICV

O PAICV põe em causa os números das estatísticas do Mercado de Trabalho em Cabo Verde.

António Fernandes, membro do Conselho Nacional do partido, disse esta manhã, em conferência de imprensa, que a amostra do Instituto Nacional de Estatística (INE) não é representativa.

"A priori, a amostra não é representativa ao nível das desagregações habituais, particularmente a nível dos conselhos. No contexto desses inquéritos multiobjectivos contínuos não seria possível o INE fazer a retropolação dos dados para permitir a comparabilidade do desemprego semestre a semestre. E não podendo fazer, abre-se um risco, abre-se o caminho para determinados actores passarem a mensagem taxativa da descida da taxa de desemprego em 2019”, avança.

António Fernandes afirma ainda que "o governo poderá estar a forçar o subemprego em Cabo Verde".

"Parte dos 5000 estágios poderia ser aproveitada para emprego directamente. Este é o lado mau da medida do governo porque poderá estar a retardar a contratação dos jovens quadros por parte das empresas. Quem ganha mais com isso? A taxa de desemprego em Cabo Verde seria provavelmente de 12,9%, se não fosse levado em conta os 5000 estágios promovidos pelo governo como medida de combate ao desemprego", acrescenta.

O membro do Conselho Nacional do PAICV António Fernandes termina, dizendo que com a não disponibilização de dados a nível concelhio fica encoberto o "drama" por que passam os municípios rurais.