PAICV apresenta candidatos às 22 câmaras municipais do país

O PAICV apresentou hoje, a lista dos candidatos à liderança das 22 câmaras municipais do país, nas eleições autárquicas 2020, que estão agendadas para o dia 25 de Outubro próximo.

Em conferência de imprensa, a presidente do partido, Janira Hopffer Almada informou que o seu partido está a trabalhar nas autárquicas, desde há cerca de dois anos, para poder apresentar aos cabo-verdianos uma proposta consistente, ponderada e que esteja à altura dos desafios que o Poder Autárquico tem neste momento.

“O PAICV tem consciência clara que um dos maiores desafios do desenvolvimento do Poder Local reside numa boa utilização dos recursos, pensando, fundamentalmente, nos munícipes, que devem ser envolvidos na construção das propostas viradas para a resolução dos problemas que afligem as pessoas”, frisou.

Janira Hopffer Almada explicou que o PAICV privilegiou escolhas que respondam às expectativas dos munícipes e que tenham capacidade para implementar a visão que o Poder Local precisa, neste momento, em Cabo Verde.

“Nessa escolha, o PAICV privilegiou o espírito de entrega à causa pública e a assumpção da política como missão de servir o país, nos diversos Municípios. Pensou, desde logo, numa profunda renovação, dando oportunidade a Jovens Quadros, muito bem formados, com experiências em diversas áreas, profundamente comprometidos com os desafios do país e que conhecem muito bem as realidades locais que pensam transformar", referiu.

A líder do PAICV indicou que apresentaram também, em alguns casos, candidatos sem militância partidária para, em sintonia com as reivindicações da sociedade civil, integrar personalidades independentes de reconhecido mérito e que estão em condições de protagonizar novos modelos de gestão para o Poder Local.

Janira Hopffer Almada avançou que vão ser apresentados, nos próximos dias, os candidatos a Presidentes de Assembleias Municipais, nos 22 municípios do país, resultado, igualmente, de um trabalho aturado de auscultação e de articulação, ao longo dos últimos tempos.

E para Presidentes de Assembleias Municipais, indicou que terão várias mulheres a liderarem essas listas, em municípios cujo peso eleitoral é extremamente forte.





Lista dos candidatos:

Praia – Francisco Carvalho,

Ribeira Grande de Santiago – Nelson Moreira

São Domingos – Isaías Varela

Tarrafal de Santiago– José dos Reis (Mayka)

Santa Catarina – Armindo Freitas

São Salvador do Mundo – João Alberto de Barros

São Lourenço dos Órgãos – António Fernandes

Santa Cruz – Carlos Silva

São Miguel – João Carvalho

São Vicente- Albertino Graça

São Filipe – Nuías Silva

Santa Catarina do Fogo – Eugénio Veiga

Mosteiros – Fábio Vieira

Brava - Clóvis Silva

Boa Vista – Cláudio Mendonça

Paul – Carlos Pires Ferreira

Porto Novo – Nilton Dias

Ribeira Grande – Odailson Bandeira

Sal - Albertino Mosso

Maio – António Ramos

Ribeira Brava – Carlos Barbosa

Tarrafal de São Nicolau – João Soares