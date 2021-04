Líder do PAICV no Fogo, mas com campanha suspensa até sábado

​A presidente do PAICV e candidata a primeira-ministra nas próximas legislativas desloca-se hoje à ilha do Fogo, mas mantém suspensas as actividades de campanha eleitoral, que serão retomadas no sábado, 03, em observância à Semana Santa.

A presidente do PAICV e candidata a primeira-ministra nas próximas legislativas desloca-se hoje à ilha do Fogo, mas mantém suspensas as actividades de campanha eleitoral, que serão retomadas no sábado, 03, em observância à Semana Santa. Janira Hopffer Almada, líder da candidatura “Um Cabo Verde para todos”, que desde a tarde de quinta-feira interrompeu as actividades de campanha, vai ao Fogo apresentar a plataforma eleitoral, que a mesma defende ser a “melhor opção” para a governação do País nos próximos cinco anos. O círculo eleitoral do Fogo conta 26.771 eleitores, de acordo com a última actualização da Comissão Nacional das Eleições (CNE), e elege cinco deputados à Assembleia Nacional. Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

