Legislativas 2021: Janira Hopffer Almada pretende “acabar com transferências de doentes nos próximos dez anos”

Promessa feita pela presidente do PAICV na Boa Vista, num comício realizado na cidade de Sal-Rei

Para isso, a presidente do PAICV quer dotar o País de respostas, medidas e, sobretudo, capacidade para proporcionar “uma saúde de excelência a todos”, mediante aposta em todas as unidades de saúde e na telemedicina para salvar vidas.

Entretanto, o cabeça-de-lista do PAICV para o círculo eleitoral da Boa Vista, Walter Évora, disse, este sábado, que a adesão das pessoas mostra que o partido está numa “dinâmica de vitória” na ilha.

“Tivemos o ponto alto da nossa campanha eleitoral com a chegada da líder do partido, Janira Hopffer Almada. Fizemos um grande comício ontem em Sal Rei, com uma grande adesão das pessoas à nossa candidatura, uma adesão natural, espontânea, que mostra que estamos numa dinâmica de vitória na ilha da Boa Vista”, disse o candidato a deputado em declarações à imprensa na localidade de Bofareira.

Já a candidatura do PAICV para Santiago Sul visitou, este sábado, o cais de Praia onde propôs a criação de um novo cais, um mercado de peixe e um arrastador para reparação das embarcações.

Em São Vicente,o integrante da lista do PAICV, António Duarte, disse este sábado que há uma “necessidade urgente” de mudança de rumo do país.



“No projecto ‘Um Cabo Verde para todos’ criámos oportunidades e áreas de interesses em São Vicente onde vamos conseguir ter um ambiente que de facto vai dar oportunidades aos jovens a terem mais acesso ao empreso” explicou António Duarte.



Na ilha das montanhas, a candidatura do PAICV no círculo de Santo Antão prometeu implementar os investimentos previstos no quadro do projecto de ordenamento da bacia hidrográfica da Ribeira das Patas (Porto Novo).

Ainda na Ribeira das Patas, a promoção da habitação social e melhoria do acesso à saúde constituem outras preocupações da candidatura do PAICV. “Resumidamente, temos três grandes preocupações em relação à Ribeira das Patas: A mobilização de água, através do ordenamento desta bacia hidrográfica, a melhoria do acesso à saúde e a promoção de habitação condigna”, disse Rony Maocha, membro da lista do partido às legislativas.