Janira Hopffer Almada inicia campanha em Tarrafal de Santiago

A candidata do PAICV a primeiro-ministro nas legislativas de 18 de Abril desloca-se hoje ao Tarrafal de Santiago para dar início a campanha eleitoral, em contacto com o eleitorado, nesta região do círculo eleitoral de Santiago Norte.

A Presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, a única mulher na corrida ao cargo da chefia do Governo para a X legislatura, vai apresentar a plataforma da candidatura “Um Cabo Verde para Todos”, neste que é o segundo maior círculo eleitoral, com 14 deputados a eleger, ultrapassado apenas por Santiago Sul, com 19.

Cabeça de lista do PAICV para Santiago Sul, Hopffer Almada vai, assim, a Santiago Norte, que segundo dados apurados junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE), conta com 79.414 eleitores.

Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.