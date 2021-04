Partido Popular inicia campanha eleitoral em Achada de São Filipe

O candidato do Partido Popular (PP) às eleições legislativas do dia 18, Amândio Barbosa Vicente, inicia hoje a campanha eleitoral em Achada de São Filipe para contactos e auscultar a população.

Amândio Barbosa Vicente, que concorre ao cargo de primeiro-ministro, declarou que irá apostar numa campanha “simples, sem exagero e dentro das possibilidades do partido” para partilhar com os eleitores a proposta eleitoral do PP.

Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.