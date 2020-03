Governo e PAICV apelam à união para combater Covid-19

Primeiro-ministro recebeu, esta segunda-feira ao fim da tarde, a presidente do PAICV. No final do encontro a palavra de ordem era união sabendo-se que medidas a serem tomadas pelo governo "podem mexer com as nossas formas de vida".

"Esta é uma das situações que exige uma mobilização total da nação", disse Janira Hopffer Almada no final do encontro. "Para vencermos a luta temos de estar todos unidos, todos juntos", acrescentaria depois o ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, porta-voz do governo.

Após o encontro, em declarações aos jornalistas, a presidente do maior partido da oposição demonstrou "ao governo e ao primeiro-ministro" a disponibilidade do PAICV para "ajudar na análise e na apresentação de medidas que possam ajudar na luta contra o coronavírus".

"Este encontro foi uma boa oportunidade para nós reafirmarmos ao primeiro-ministro essa nossa abertura e disponibilidade para tratarmos dessa questão com total e absoluto sentido de Estado, mas sobretudo com muita responsabilidade, colocando acima de tudo os interesses de Cabo Verde e dos cabo-verdianos", acrescentou, Janira Hopffer Almada que lançaria ainda um apelo: "coloquemos os interesses do país em primeiro lugar, juntemos os nossos esforços para que a nação cabo-verdiana saia vencedora".

Depois da líder da oposição, foi a vez de Fernando Elísio Freire prestar declarações aos jornalistas dizendo que o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, está a "trabalhar no sentido de liderar a nação cabo-verdiana para fazermos um combate sem tréguas, para vencermos esta luta".

Depois do encontro com a líder do PAICV, o ministro anunciou que Ulisses Correia e Silva irá contactar "via telefone" com o líder da UCID, António Monteiro e que "amanhã anunciará as medidas ao país".

"Quero dizer que toda a nação tem de estar mobilizada, toda a nação tem de estar junta, sabendo que as medidas podem mexer com as nossas formas de vida. Temos de estar cientes que para vencermos a luta temos de estar todos unidos, todos juntos".