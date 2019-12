Janira Hopffer Almada é hoje confirmada como presidente do PAICV

Janira Hopffer Almada é hoje eleita presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) pela terceira vez, em eleições internas em que é candidata única à sua sucessão.

Hopffer Almada é candidata única para liderar o maior partido da oposição, após o deputado José Sanches ter desistido de apresentar a sua candidatura, alegando que está em curso um "assalto" à liderança do partido.

A candidata desvalorizou os comentários e lembrou que desde que assumiu a liderança do partido pela primeira vez, em 2014, que vem sofrendo de ataques, mas que não ficou fragilizada por isso, por entender que todas as lideranças têm de ter capacidade para lidar com as críticas.

E pediu um "debate salutar" em torno de ideias, bem como a união do partido em torno de causas e não de pessoas, para que o PAICV seja uma "alternativa credível" à governação de Cabo Verde.

Na sua Moção de Estratégia e Orientação Política Nacional, Janira Hopffer Almada propôs que a eleição do presidente do partido seja alargada aos simpatizantes e que as regras para exercício do cargo sejam mais bem reguladas.

Mas também propõe alterações aos estatutos do partido, para melhorar a articulação no grupo parlamentar do PAICV e regular os compromissos assumidos pelos titulares de cargos políticos propostos pelo partido.

Janira Hopffer Almada prometeu ainda apostar na formação dos activos e dos militantes, na mobilização da juventude e das mulheres.

Depois da eleição, o XVI congresso ordinário vai decorrer entre 31 de Janeiro e 02 de Fevereiro de 2020, que vai servir também para eleger os novos órgãos do partido.

Hopffer Almada é a quinta pessoa na presidência do partido e a primeira mulher a liderar o PAICV, depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves.

Na sua primeira eleição, em 2014, Janira, que ainda era ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Cabo Verde, obteve 51,24% dos votos, contra 40, 31 de Felisberto Vieira e 8,45 de Cristina Fontes Lima, então ministra adjunta e da Saúde.

Em 2016, e após 15 anos no poder, o PAICV perdeu as legislativas para o Movimento para a Democracia (MpD), liderado por Ulisses Correia e Silva.

Na reeleição, em 2017, como candidata única e já com o PAICV na oposição, Janira Hopffer Almada ganhou com mais de 90% dos votos dos cerca de 35 mil militantes do PAICV no país e na diáspora.