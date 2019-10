PAICV espera continuação da "cooperação construtiva” de Portugal com Cabo Verde

​A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, saudou o secretário-geral do PS pela vitória nas eleições legislativas em Portugal, esperando que se mantenha a “cooperação construtiva” com o partido e com Cabo Verde.

A mensagem consta de uma carta divulgada pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), assinada por Janira Hopffer Almada, que é também uma das vice-presidentes da Internacional Socialista, dirigida a António Costa, líder do PS, vencedor das eleições legislativas em Portugal.

“Regozijamo-nos com a expressiva vitória do PS, partido com o qual temos uma longa tradição de amizade e de solidariedade, para além de, juntamente com o PAICV, ser membro activo da família da Internacional Socialista, que, assim, vê reconhecidos, nas urnas, os princípios e valores da democracia e do desenvolvimento sustentável que sempre defendeu”, lê-se na carta assinada por Janira Hopffer Almada.

A líder do PAICV, força política que assumiu o Governo em Cabo Verde pela última vez no período entre 2001 e 2016, refere que foi “com grande expectativa” que o partido “seguiu o processo eleitoral das legislativas” em Portugal.

“A vitória do PS augura, certamente, a continuidade de uma cooperação construtiva e frutuosa com o PAICV e, naturalmente, com Cabo Verde", refere ainda a carta dirigida pela líder do partido cabo-verdiano, recordando que os dois países "desenvolvem relações diplomáticas exemplares”.

Na carta, Janira Hopffer Almada saúda o secretário-geral socialista “por mais esta jornada vitoriosa da democracia e da estabilidade governativa”.

O PS foi o partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, em Portugal, com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos, segundo os resultados finais provisórios.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90% dos votos e 77 deputados.

Neste momento, e sendo que faltam apenas contar os votos dos círculos da Europa e de Fora da Europa, o PS regista 36,65% dos votos (106 deputados eleitos), o PSD 27,9% (77), o Bloco de Esquerda 9,67% (19), o PCP/PEV 6,46% (12), o CDS-PP 4,25% (5), o PAN 3,28% (4).

Os partidos Iniciativa Liberal, Chega e Livre garantiram um deputado, cada, na próxima legislatura, com, respectivamente, 1,3%, 1,29% e 1,09% dos votos.