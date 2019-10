Hopffer Almada faz balanço positivo da participação na reunião da Internacional Socialista

Janira Hopffer Almada fez, hoje, um balanço positivo da participação na Reunião do Presidium da Internacional Socialista, onde defendeu uma agenda específica para pequenos estados insulares, como Cabo Verde.

Em conferência de imprensa, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, afirmou que Cabo Verde não está imune ao agravamento das mudanças climáticas e às suas consequências. A título de exemplo, apontou que a realidade do país demonstra que a agricultura e a pecuária são os sectores “mais” vulneráveis.

“Desde 2018 que o país enfrenta o risco da insegurança alimentar, em particular da população rural, com a redução da agricultura de sequeiro e da produção agro-pecuária”, disse.

Essa realidade, de acordo com a líder do PAICV tem impactos noutros sectores, nomeadamente no turismo, provocados pela erosão costeira e pela subida do nível do mar.

“Esse futuro mais quente e seco, já projectado, implica o desvio de objectivos estratégicos e a tomada de medidas para aumentar a resiliência e resistência de Cabo Verde às mudanças climáticas”, enunciou.

Por isso, prosseguiu a líder da oposição, na Reunião do Presidium, o PAICV apelou ao respeito pelas resoluções de países e organizações internacionais sobre a gravidade da situação que se vive actualmente. Defendeu ainda, de acordo com a mesma fonte, que para pequenos países, como Cabo Verde, deve haver uma agenda especifica que tenha em conta as sua vulnerabilidades e características.

“São os que menos contribuem para as mudanças climáticas e os que são mais afectados por essas mudanças e não têm recursos suficientes para fazer face às consequências dessas mudanças climáticas, com a tomada de medidas correctivas”, finalizou.