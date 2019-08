​PAICV quer participação activa dos jovens no desenvolvimento de Cabo Verde

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) exortou ontem os jovens a participarem de forma activa, visando contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde.

Janira Hopffer Almada fez este apelo em declarações à imprensa, à margem do encontro com jovens, um evento promovido pela JPAI, na Cidade da Praia, para celebrar o Dia Internacional da Juventude, que se comemora anualmente a 12 de Agosto.

Para a líder do maior partido da oposição, actualmente tem-se assistido a uma descrença na política e nos políticos a nível mundial, mas frisou que não é possível garantir a promoção de nenhuma mudança se a juventude cabo-verdiana não participar e assumir desafios actuais.

“O país não está bem e é necessário, de facto, o resgate do país, para construirmos um Cabo Verde que seja de todos, um país com o qual sonhamos e, para isso, todos têm que participar no seu desenvolvimento. E o que queremos dizer aos jovens é para participarem e ser o político que gostariam que cada um de nós fosse”, afirmou, considerando a juventude como o presente do país, onde todos podem sonhar com o seu desenvolvimento.

Para o PAICV, prosseguiu, o resgate de Cabo Verde deve ser assumido como um compromisso de todos os cabo-verdianos, lamentando no entanto que até à presente data não existe uma visão, criação e implementação de medidas que tenham impactos vida de todos os cabo-verdianos e garantam o desenvolvimento do arquipélago.

A presidente do PAICV aproveitou ainda a efeméride para apelar aos jovens a fazerem parte desta mudança e que assumem não só a posição de críticos, mas também de dar o seu contributo na procura de melhores respostas para a construção de um Cabo Verde melhor.

Fez saber, por outro lado, que o PAICV está a trabalhar na criação de políticas para a juventude para as próximas eleições autárquicas de 2020, acusando o actual governo de não ter uma política virada para a juventude e de tomar medidas avulsas, e sem visão estratégica integrada.

“Temos que apostar na educação e formação e o maior desafio passa pela criação e geração mais emprego digno, através do crescimento sustentável e o crescimento propalado pelo actual Governo não permite a consolidação de sectores estratégicos, desenvolvimento as diferentes áreas de formação”, concluiu.

O Dia Internacional da Juventude é celebrado anualmente em 12 de Agosto.

O principal objectivo desta data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta.

O Dia Internacional da Juventude foi criado, originalmente, através da resolução 54/120, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal.