PAICV manifesta pesar pela morte de Júlio Herbert

O PAICV, através da sua presidente, Janira Hopffer Almada, manifesta "profunda tristeza" e "consternação" pela morte do ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert.

Numa publicação feita ao final da manhã de hoje, na sua página na rede social Facebook, a líder do maior partido da oposição escreveu que Júlio Herbert foi um cidadão que se disponibilizou para servir o país, desempenhando funções governamentais e com uma longa carreira diplomática, e que, como tal, deve ser reconhecido e relembrado.

A partir de São Vicente, onde tomou conhecimento da notícia, Janira Hopffer Almada apresenta sentimentos de profundo pesar à família enlutada e ao Governo.

“Neste momento de dor, manifestamos toda a nossa solidariedade à distinta Família enlutada, a quem também endereçamos as nossas sentidas condolências pela perda de um ente querido”, lê-se na mensagem.

“Em meu nome e no dos Militantes, Amigos e Simpatizantes do PAICV, apresentamos à distinta família enlutada e ao Governo de Cabo Verde, os nossos sentimentos de profundo pesar, nesta hora de dor. Paz à Alma do Dr. Júlio Herbert”, conclui.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional foi encontrado morto ao final da tarde de segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo.

Governo decreta dois dias de luto nacional pela morte de Júlio Herbert O Governo decretou dois dias de luto nacional pela morte do ministro-adjunto do primeiro-ministro para a integração regional, Júlio Herbert, a partir desta terça-feira, 22. Informou hoje o primeiro-ministro, numa publicação na sua página na rede social Facebook.

Após as perícias médico-legais, o corpo de Júlio Herbert, de 65 anos, foi transferido para a morgue, por volta da 21:30.Uma fonte governamental avançou ontem ao Expresso das Ilhas que o ministro terá sido vítima de um enfarte quando se encontrava no seu gabinete, no Palácio do Governo.

Licenciado em Diplomacia e Direito no Brasil e em Portugal, respectivamente, Júlio Helbert integrou o governo na primeira remodelação do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, mas antes teve uma passagem marcada por uma vasta experiência no campo diplomático.