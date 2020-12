​PAICV acusa governo de colocar São Vicente em stand by

PAICV em São Vicente alerta que o Orçamento de Estado para 2021 não traz nenhum investimento público novo para a ilha. Segundo o partido, obras que constam no documento são de orçamentos anteriores.

A informação foi avançada pelo presidente da Comissão Política Regional (CPR), Alcides Graça, em conferência de imprensa realizada sexta-feira.

“O governo do MpD colocou São Vicente em stand by. Se os outros orçamentos colocaram São Vicente na cauda do investimento público, este orçamento para 2021 não traz nenhum investimento público novo para esta ilha”, afirma.

Para o líder político, as obras prometidas pelo executivo “parecem sucessivos orçamentos”.

“Como é o caso do Centro Ambulatório do Hospital Baptista de Sousa, habitação social em Portelinha, Terminal de Cruzeiros, Data Center. Em cinco anos de mandato, o governo não conseguiu apresentar nenhuma obra concluída aos mindelenses, por isso, que algumas obras prometidas parecem sucessivos orçamentos”, refere.

A materialização da Zona Económica Especial de Economia Marítima (ZEEM) é outra preocupação do presidente da CPR do PAICV, em São Vicente.

“A lei que criou a ZEEM foi promulgada em Junho e até agora [o governo] não foi capaz de materializar o projecto no papel, para além da criação da autoridade para a zona económica especial, nada mais foi feito”, crítica.

“Parece que a ideia de transformar Cabo Verde numa plataforma marítima e logística no Atlântico, ao serviço da Economia do Mar, capaz de alavancar o desenvolvimento da região norte, já não é prioridade”, refere.

A questão da regionalização, a construção do centro de saúde do Monte Sossego, a esquadra da polícia para a zona sul e a instalação dos equipamentos de apoio à descolagem e aterragem de aviões nas situações de visibilidade reduzida no aeroporto Cesária Évora são outras promessas que, segundo o PAICV, “continuam por cumprir”.