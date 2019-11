Alcides Graça quer PAICV coeso para vencer próximos embates eleitorais

Alcides Graça apresentou hoje oficialmente a sua recandidatura à liderança do partido em São Vicente. Graça quer um terceiro mandato de três anos. Em 2016 foi reeleito com 96,5% dos votos.

O candidato fala em objectivos e aponta o reforço da coesão interna, a qualificação da base de dados e a transformação da sede do partido num ponto de convergência com a juventude.

“O primeiro pilar diz respeito ao reforço da coesão interna mas com respeito pela diferença. Pretendemos criar um núcleo de apoio e promoção de inclusão e coesão interna para responder a essa necessidade premente”, concretiza.

Alcides Graça, que falava hoje em conferência de imprensa, na sede do partido, no Mindelo, afirma que a meta é ter o partido preparado para vencer os próximos embates eleitorais.

“Pretendemos criar as condições para que o PAICV possa apresentar-se forte, com boas possibilidades de ganhar as eleições autárquicas e também as legislativas. Um partido como o PAICV tem de se preparar para ganhar sempre”, assegura.

Alcides Graça suspendeu funções de líder da Comissão Política Regional (CPR) e apresenta-se a votos sob o lema “PAICV em primeiro lugar, sempre!”.

As eleições regionais internas estão marcadas para 24 de Novembro. Além de Graça, o primeiro secretário do sector norte do partido, Nilton Silva, já anunciou que também vai avançar com uma candidatura.