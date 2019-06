​Alcides Graça quer mais um mandato à frente do PAICV em São Vicente

Alcides Graça é candidato à sua própria sucessão para a liderança da Comissão Política regional do PAICV, em São Vicente. As eleições internas devem acontecer em Dezembro, revelou o responsável político.

Graça afirma que o trabalho está a ser feito para que haja uma lista única, mas que ainda não há entendimento neste sentido. As declarações foram proferidas quinta-feira, à Rádio Morabeza.

“Sim, eu serei candidato à minha sucessão. Existem outros candidatos, vamos ver o que é que os militantes do PAICV vão decidir. Nós achamos que teríamos muito a ganhar se conseguíssemos um entendimento para ter uma lista única, mas infelizmente ainda esse entendimento não aconteceu. Estamos a trabalhar para que isso aconteça, mas se tiver que ser disputa, que seja, sem nenhum drama”, diz.

Em relação a outros candidatos, Alcides Graça diz que o primeiro secretário do sector norte do partido, Nilton Silva, também está disponível para avançar. Com o processo interno, a escolha do candidato às autárquicas fica adiada. Alcides Graça defende uma sondagem interna para escolher quem vai encabeçar a lista da força política à Câmara Municipal de São Vicente.

“Eu defendo que deveria haver uma sondagem para ver quem está em melhores condições. Sou apenas um dirigente em São Vicente, mas existem outros com potencial para serem candidatos, e todos devem estar disponíveis para serem sondados. Aquele que estiver em melhores condições segue e todos os outros devem apoiar”, realça.

Graça quer um terceiro mandato de três anos à frente da estrutura partidária. Em 2016, foi reeleito com 96,5% dos votos.