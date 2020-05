Recenseamento eleitoral em São Vicente “aquém” das expectativas

O PAICV em São Vicente manifesta preocupação com a fraca adesão ao recenseamento eleitoral na ilha. Desde 2016 foram recenseadas apenas cerca de 600 pessoas, num universo de 5000 potenciais recenseados.

Posição expressa pelo presidente da Comissão Política Regional em São Vicente, depois de uma visita à Comissão de Recenseamento Eleitoral, para se inteirar do andamento do processo de recenseamento.

Alcides Graça diz que a situação é preocupante e coloca a ilha em risco de perder deputados nas próximas legislativas.

“Se o processo continuar neste ritmo, nós não temos muito tempo porque o processo de recenseamento só vai até 60 dias antes das eleições”, afirma.

Os deputados são atribuídos aos círculos eleitorais em função do recenseamento de cada círculo.

Graça recorda que se o número de eleitores reduzir, a ilha pode perder deputados, em função, por exemplo, do aumento de recenseados em outros círculos.

Humberto Mota, presidente da CRE, confirma o cenário traçado pelo PAICV.

O responsável local justifica o actual cenário com as condicionantes provocadas pela crise de COVID-19 e afirma que o recenseamento este ano deverá ficar abaixo do esperado.

“O ano corrente é o ano eleitoral, é o ano que em princípio devíamos ter um bom número, era a perspectiva. Tinha começado com esta tendência mas tendo em conta esta situação [COVID-19] foi interrompida totalmente e neste momento estamos preocupados, porque a lei não nos permite alterar a data das eleições, tendo em conta o término do mandato actual e isto nos leva a pensar que o recenseamento vai ficar muito aquém daquilo que é a nossa expectativa”, assegura.

Humberto Mota assegura que a falta de adesão no processo de recenseamento “não é por falta de informação”.

As estimativas da CRE apontam para uma média anual de cerca de 1.300 potenciais recenseados. Contudo, desde 2016, o número tem-se situado no intervalo entre 100 a 130 recenseados anuais. Este ano, até Fevereiro foram recenseadas cerca de 123 pessoas.