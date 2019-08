​Alcides Graça acusa Câmara de instalar clima de medo nos bombeiros e fiscais

O presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente acusa o vereador da área da protecção civil da Câmara Municipal, José Carlos da Luz, de ser o executante do clima de medo instalado no seio dos bombeiros e fiscais.

Isto para justificar a visita ao Comando dos Bombeiros Municipais, sem um pedido oficial, e na ausência do comandante, como confirma o próprio Alcides Graça.

Posição apresentada hoje, em conferência de imprensa, a propósito das declarações feitas ontem pela autarquia, acusando o responsável político de falar inverdades sobre a situação dos bombeiros.

"Já fiz várias visitas ao quartel e fiz várias reuniões com os bombeiros. Conheço muito bem o quartel dos bombeiros. Garanto aos senhores jornalistas que estive no quartel dos bombeiros e falei com vários bombeiros. Não fiz um pedido oficial para falar com os bombeiros porque seria recusado ou condicionado, tal como aconteceu por duas vezes com este senhor que se diz vereador. Todos sabem que o vereador José Carlos da Luz é o executante do clima de medo e de intimidação instalada na Câmara, designadamente nos departamentos sob a sua responsabilidade: bombeiros e fiscais”, acusa.

Alcides Graça diz-se incapaz de inventar uma visita e fabricar dados para fazer oposição, mas não revela com que falou no comando dos bombeiros. O responsável partidário acusa a Câmara Municipal de São Vicente de criar barreiras para impedir visitas do PAICV às instituições sob alçada do município.

“É um facto que fazer oposição em São Vicente é uma tarefa muito difícil, e requer grande criatividade para ultrapassar as barreiras e obstáculos criados pela edilidade propositadamente para sonegar informações e impedir as visitas às instituições municipais”, diz.

Sobre o anúncio da contratação de mais cinco a sete bombeiros, e o regresso de mais cinco que prestam serviço à ASA, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, Graça entende que minimiza a situação de falta de bombeiros profissionais, mas não resolve o problema.

Recorde-se que o líder regional do PAICV denunciou quarta-feira, 7, aquilo a que chamou de situação degradante dos bombeiros. No dia seguinte o vereado José Carlos refutou as declarações do partido, acusando Alcides Graça dar informações incorrectas, tentando demonstrar serviço à chefe, Janira Hopffer Almada.