Mindelo: Lançada primeira pedra do hotel Golten Tulip

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fez na tarde deste sábado o lançamento da primeira pedra do projecto turístico Golden Tulip, na cidade do Mindelo.

Em São Vicente, o chefe de governo presidiu à cerimónia que antecede o início das obras do empreendimento hoteleiro.

Para Ulisses, o projecto “é importante porque cria escala, dimensão para a economia de São Vicente, particularmente num sector como o turismo”.

O hotel, que vai nascer na zona da Lajinha, é promovido pela Matiota Investimentos, num investimento que ronda os 13 milhões de euros. Em representação do promotor, Alexandre Novais disse que o empreendimento integrará a cadeia internacional Louvre Hotels. O projecto de arquitectura, garantiu, é "leve e o menos evasivo possível”.

Numa primeira fase, o Golden Tulip, de categoria quatro estrelas, terá 169 quartos, com possibilidade de expansão para 214. Será servido por restaurantes, bar e um centro de conferências, com capacidade para 600 lugares.

De acordo com os promotores, as obras devem arrancar no primeiro semestre de 2020, com duração estimada de 18 meses.