​Tudo ou nada para os Tubarões Azuis no acesso ao play-off

A selecção nacional de futebol iniciou, esta segunda-feira, a preparação para o jogo com a República Centro Africana, no estádio Adérito Sena, a contar para a quinta jornada do Grupo C, de acesso à terceira e última fase de apuramento para o Mundial 2022. No treino o seleccionador contou com 21 jogadores.

Segundo informações avançadas à imprensa, Vozinha, ainda a recuperar de uma lesão contraída ao serviço da sua equipa, está entregue ao departamento médico. Stopira, Diney e Willi Semedo treinaram com alguma limitação. O seleccionador nacional de futebol, Pedro Brito ‘Bubista’, reafirmou que tudo é possível no que diz respeito ao apuramento para o Mundial e sublinha que o foco do combinado Nacional está na vitória ante a República Centro Africana. “Praticamente desde que iniciámos, esta é a primeira vez que temos cinco dias para trabalhar, é um momento que vamos fazer o nosso trabalho para que possamos chegar ao jogo da melhor forma e vencer, sem esquecer que temos um adversário do outro lado. O que queremos, a nossa vontade, é ganhar o jogo”, disse. Na quinta e sexta jornadas, Cabo Verde recebe a República Centro Africana (RCA), no dia 13 de Novembro, e depois visita a Nigéria para a última jornada do Grupo C, isto no dia 16 de Novembro. Na tabela classificativa, a Nigéria lidera com nove pontos, enquanto Cabo Verde está no segundo lugar, com sete pontos. Os Tubarões Azuis ainda têm hipóteses de alcançar o primeiro lugar do grupo e disputar o play-off de acesso ao Mundial 2022.

