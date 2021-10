​CAF autoriza presença de 1.500 pessoas para jogo Cabo Verde x Libéria no Adérito Sena

A CAF autorizou a presença de 1.500 pessoas, este domingo, no estádio Adérito Sena, no Mindelo, para o jogo Cabo Verde/Libéria, a contar para a quarta jornada do grupo C de qualificação para o Mundial’2022.

De acordo com nota enviada à Inforpress, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) “congratula-se com essa autorização por parte da Confederação Africana de Futebol (CAF)” uma vez que, salientou, “o desejo é que a equipa nacional possa ter o apoio dos adeptos, em todos os jogos, desde que se cumpram as regras sanitárias”.

A FCF informou ainda que “os bilhetes estão à venda, este sábado, no estádio Adérito Sena e na sede da DEventos, mas para a compra exige-se “documento de identificação e cartão de vacina com duas doses”.

“Não serão vendidos, a uma mesma pessoa, mais do que dois bilhetes”, acrescentou a FCF na mesma nota, indicando que os preços são 250 escudos bancada sul e 300 bancada lateral.

No dia do jogo, que terá início às 15h00, as portas do estádio estarão abertas a partir das 12h30. Cabo Verde venceu a Libéria por 2-1 na terceira jornada do grupo e as contas do grupo ficaram favoráveis à selecção, que passa a depender de si própria, depois da República Centro Africana ter vencido a Nigéria por 1-0.

Cabo Verde entra nesta jornada em segundo lugar na classificação geral, com os mesmos quatro pontos que a República Centro Africana, atrás apenas da Nigéria com seis pontos. Em quarto lugar está a Libéria, com três pontos.

Numa antevisão do jogo, o seleccionador nacional de futebol, Bubista, considerou a partida no estádio Adérito Sena “o mais importante” da qualificação, porque em caso de vitória, deixa os “Tubarões Azuis” com grandes chances de apuramento.