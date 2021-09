Futebol: Bubista e Ryan Mendes os porta-vozes do optimismo de Cabo Verde para jogo com Nigéria

A antevisão do jogo Cabo Verde – Nigéria, a realizar-se terça-feira, 07, no Mindelo, teve hoje no treinador Bubista e no atacante Ryan Mendes sinais de “muito optimismo” e promessa de “incessante procura” dos três pontos.

O jogo conta para a segunda jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial’2022, no Catar, e esses quatro dias de preparação, segundo o treinador, revelaram que, “mais do que qualquer estratégia”, deve haver confiança individual e na equipa para esta ter capacidade de mostrar toda a qualidade, em função das adversidades que o jogo vai oferecer.

Em princípio, segundo a mesma fonte, todos futebolistas convocados estão aptos e o desejo da equipa técnica é que haja “máxima concentração e confiança”, e que os jogadores consigam exibir toda a sua qualidade e mostrar que Cabo Verde tem condições para procurar os três pontos.

“É nossa casa e, independentemente de quem seja o adversário, na nossa cabeça está sempre procurar os três pontos, fazer um bom jogo e vencer”, concretizou Bubista.

Obviamente, continuou, será necessário “ter a humildade para reconhecer” que o adversário é “de peso”, que “tem nome em África”, mas, do outro lado, indicou, o que a selecção de Cabo Verde tem feito e sua evolução leva o treinador a estar “cada vez mais confiante” em ganhar em casa e onde quer que seja, pois, “confiança é a palavra de ordem”.

O treinador deixou claro que a situação que envolveu o futebolista Ricardo Gomes, que “abandonou” a concentração, “não afectou minimamente” o grupo de trabalho, pois “o foco é o jogo com a Nigéria e a procura dos três pontos”.

Bubista teve tempo ainda para agradecer a população de São Vicente pelo carinho manifestado ao longo desses dias.

“Estamos satisfeitos e continuamos a pedir a população para cada vez mais continuar a apoiar a selecção, independentemente de poder ou não assistir ao vivo aos jogos”, finalizou.

O atacante Ryan Mendes, por seu lado, destacou a alegria por regressar a São Vicente, sua ilha natal.

“Feliz por mais uma vez representar a selecção, ainda por cima em casa, infelizmente não vai haver público, mas mesmo assim estamos a sentir desde quinta-feira todo o carinho, e espero que terça-feira estejam connosco”, concretizou Ryan Mendes.

“Queremos ganhar o jogo, temos trabalhado para isso, demonstrado nos últimos jogos que temos um grupo forte, que pratica bom futebol, e estamos a contar com uma vitória, todos estamos concentrados e terça-feira cá estaremos preparados para lutar pelos três pontos”, finalizou.

Nas redes sociais está a crescer a adesão a um repto lançado para a população “levar a equipa”, numa arruada, ao lado do autocarro da selecção, do hotel ao Estádio Adérito Sena.

O jogo Cabo Verde – Nigéria, da segunda jornada do Grupo C de qualificação ao Mundial’2021, no Catar, principia às 15:00 desta terça-feira, 07, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, mas sem público nas bancadas, por determinação da CAF, em cumprimento das regras sanitárias internacionais.