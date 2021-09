Cabo Verde faz hoje primeiro jogo de apuramento para o Mundial’2022

A selecção nacional de futebol defronta hoje, às 12:00, no Estádio Japoma, nos Camarões, a congénere da República Centro Africana (RCA), em jogo da primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial’2022.

Segundo informações da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), os jogadores fizeram esta terça-feira o treino de adaptação ao relvado com 22 dos 26 convocados.

A mesma fonte precisou à Inforpress que os ausentes foram o defesa central Lorenzo Fonseca e o extremo Vagner Dias, que chegaram terça-feira aos Camarões, tendo ambos descansados da viagem.

O guarda redes Dylan e o lateral esquerdo Henrique, acrescenta, só estarão disponíveis para o jogo com a Nigéria, a disputar-se no dia 07 de Setembro, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

A FCF informa ainda que o jogo estava previsto para acontecer no Estádio Reunification, mas devido a problemas com o relvado deste, foi mudado para o Estadio Japoma.

Após o jogo com a RCA, Cabo Verde recebe, a 07 de Setembro, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, a selecção da Nigéria.

No outro jogo deste grupo, a Nigéria recebe , esta sexta-feira,03, o combinado da Libéria.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo disputarão, em Março de 2022, um ‘play-off’ para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (EL Limassol, Chipre), e Márcio da Rosa (Montalegre, Portugal) e Dylan Silva – Portimonense (Portugal).

Defesas: Steve Furtado – Beroe (Bulgária), Claudio Tavares – União Santarém (Portugal), Dylan Tavares – Neuchatel Xamax (Suíça), Henrique Brito – Felgueiras (Portugal), Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Vidi (Hungria), Carlos “Ponck” – Basaksehir (Turquia), Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda), Lorenzo Fonseca – Académica (Portugal) e Kelvin Pires ‘Djack’ – AS Trencin (Eslováquia).

Médios: Kevin Pina – GD Chaves (Portugal), Marco Soares – Arouca (Portugal), Patrick Andrade – Qarabag (Azerbaijão), Helder Tavares – Voluntari (Romênia), Kenny Rocha – Oostende (Bélgica), Jamiro Monteiro – Philadelphia Union (Estados Unidos) e Telmo Arcanjo – Tondela (Portugal).

Avançados: Garry Rodrigues – Al-Ittihad (Arábia Saudita), Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Vasco Lopes – Farense (Portugal), Willis Furtado – FK Jerv (Noruega), Vagner Dias – Metz (França), Ricardo Gomes – Partizan (Sérvia) e Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita).