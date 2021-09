Futebol: Cabo Verde mantém-se no 77º lugar do ranking da FIFA

A selecção de Cabo Verde de futebol mantém-se no 77º lugar no “ranking” da FIFA, com 1.314 pontos, de acordo com a actualização desta quinta-feira, 16, do organismo que superintende o futebol a nível mundial.

A nível do continente africano, Cabo Verde mantém-se no 15º lugar, classificação liderada pelo Senegal, selecção vice-campeã africana, que ocupa 20º posto no geral. No que concerne aos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é a melhor classificada, à frente da Guiné-Bissau (105), Moçambique (116), Angola (12) e São Tomé e Príncipe (191). Quanto aos combinados que integram o grupo C de qualificação para o Mundial 2021, os “Tubarões Azuis”, nome pelo qual é conhecida a selecção cabo-verdiana é superada pela Nigéria, na 34ª posição no ‘ranking geral’, e está acima da República Centro Africana (124) e Libéria (144). O ‘ranking’ da FIFA continua a ser liderado pela Bélgica (1.832 pontos), seguida do Brasil, Inglaterra, França, Itália, Argentina, Portugal, Espanha, México e Dinamarca, que forma o “Top Ten”.

