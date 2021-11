Futebol/Mundial’2022: Cabo Verde vence República Centro Africana e continua na luta pela qualificação

Foi sofrido, mas os tubarões azuis conseguem triunfo por 2-1.

O jogo da penúltima jornada do apuramento para o play-off de acesso ao campeonato do mundo de 2022, nem começou bem para a selecção nacional, logo aos 11 minutos de jogo, o jovem avançado da República Centro Africana Isaac Ngoma fez o primeiro golo da partida e o seu primeiro golo enquanto internacional.

Cabo Verde reage, tem várias oportunidades, mas passa toda a primeira parte do encontro a esbarrar contra um muro chamado Prince Samolah, o guarda-redes veterano da selecção Centro Africana.

O segundo tempo teve uma história diferente. Logo aos 51 minutos, os tubarões azuis chegam ao empate, com um golo acrobático de Júlio Tavares. Cabo Verde relançava assim a qualificação rumo ao Qatar.

Longos 23 minutos depois, aos 75 do jogo, o defesa Stopira consegue a reviravolta no marcador, com um golo que demorou alguns segundos a ser validado pelo árbitro e deixou os adeptos no Adérito de Sena em suspenso antes da festa.

Agora, Cabo Verde precisa de ir vencer à Nigéria, na próxima terça-feira, para se qualificar para o play-off de acesso ao Mundial 2022.

O adversário directo de Cabo Verde, a Nigéria, venceu também este sábado, na Libéria, por 2-0.