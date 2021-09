Cabo Verde empata na estreia do apuramento para o Mundial 2022

Depois de ter estado a vencer Cabo Verde acabou por consentir o empate no jogo com a República Centro Africana.

Não acabou da melhor forma o primeiro jogo de Cabo Verde no apuramento para o Mundial de 2022 que se vai realizar no Qatar.

Cabo Verde defrontou a selecção da República Centro Africana e empatou a um golo num jogo realizado no estádio Japoma.

Júlio Tavares aos 36’ inaugurou o marcador para os tubarões azuis, mas Toropite aos 53’ empatou a partida para a República Centro Africana.

Após o jogo com a RCA, Cabo Verde recebe, a 07 de Setembro, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, a selecção da Nigéria.

No outro jogo deste grupo, a Nigéria recebe , esta sexta-feira,03, o combinado da Libéria.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo disputarão, em Março de 2022, um ‘play-off’ para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar.