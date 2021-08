Mundial´2022: Jogadores prometem “muita luta e entrega” para vencer a República Centro Africana

​Os futebolistas da selecção Cadebo Verde prometem muita “luta e entrega” para o jogo desta quarta-feira, 01 de Setembro, com a República Centro Africana (RCA), pontuável para primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial’2022.

Depois do primeiro treino realizado segunda feira, 30, no Estádio Reunification, na cidade de Douala (Camarões), o médio do Desportivo de Chaves de Portugal Kevin Pina disse esperar uma partida “muito difícil e, por isso, prometem “muita luta e entrega”.

“Todos os adversários são difíceis, por isso vamos colocar em campo muita luta e entrega, e acima de tudo a nossa qualidade”, sublinhou Kevin Pina, que procura a sua primeira internacionalização.

Por sua vez, o guarda-redes Vozinha, que é um dos capitães da equipa, indicou que para levar de vencida a RCA há que ter “muito empenho” nos treinos, “que são poucos”, e “muita concentração” durante o jogo.

No entanto, avançou que Cabo Verde entra nessa qualificação com o objectivo de conseguir o primeiro lugar do grupo, classificar-se para os play-off e chegar ao Mundial.

“Já estivemos perto e é neste sentido que estamos a trabalhar “, lembrou o guarda-redes do AEL Limassol, clube da primeira divisão do campeonato do Chipre.

Neste primeiro treino o seleccionador nacional Bubista contou com apenas 13 dos 26 convocados, sendo eles Vozinha, Ponck, Stopira, Kelvin Pires, Steve Furtado, Helder Tavares, Cláudio Tavares, Patrick Andrade, Kevin Pina, Willis Furtado, Ryan Mendes, Garry Rodrigues e Júlio Tavares.

A Federação Cabo-verdiana informou que os restantes jogadores chegam hoje aos Camarões, com excepção de Henrique, Dylan Silva e Vagner, que foram autorizados a chegar mais tarde.

A equipa nacional volta hoje a treinar, desta feita no recinto do jogo, para, na quarta-feira, 01 de Setembro, fazer a sua estreia nas eliminatórias africanas para o Mundial 2022, a realizar-se no Qatar.

Após o jogo com a RCA, Cabo Verde recebe, a 07 de Setembro, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, a selecção da Nigéria.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo disputarão, em Março de 2022, um ‘play-off’ para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (EL Limassol, Chipre), e Márcio da Rosa (Montalegre, Portugal) e Dylan Silva – Portimonense (Portugal).

Defesas: Steve Furtado – Beroe (Bulgária), Claudio Tavares – União Santarém (Portugal), Dylan Tavares – Neuchatel Xamax (Suíça), Henrique Brito – Felgueiras (Portugal), Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Vidi (Hungria), Carlos “Ponck” – Basaksehir (Turquia), Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda), Lorenzo Fonseca – Académica (Portugal) e Kelvin Pires ‘Djack’ – AS Trencin (Eslováquia).

Médios: M Kevin Pina – GD Chaves (Portugal), Marco Soares – Arouca (Portugal), Patrick Andrade – Qarabag (Azerbaijão), Helder Tavares – Voluntari (Romênia), Kenny Rocha – Oostende (Bélgica), Jamiro Monteiro – Philadelphia Union (Estados Unidos) e Telmo Arcanjo – Tondela (Portugal).

Avançados: Garry Rodrigues – Al-Ittihad (Arabia Saudita), Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Vasco Lopes – Farense (Portugal), Willis Furtado – FK Jerv (Noruega), Vagner Dias – Metz (França), Ricardo Gomes – Partizan (Sérvia) e Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita)