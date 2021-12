CAN’2021: Regresso de Djaniny Semedo e estreia de Ken Ramos são novidades na convocatória

O regresso do avançado Djaniny Semedo e do guarda-redes Ken Ramos são as novidades da lista dos convidados da seleção nacional para a fase final do CAN’2021.

Na lista dos 26 convocados , divulgados hoje na Cidade da Praia, pelo seleccionador nacional Pedro Brito “Busbista”, Ken Ramos é o único jogador residente convocado. Zé Luís, avançado do Lokomotiv de Moscovo, não foi chamado aos trabalhos da selecção nacional de futebol.

Nota ainda para a convocatória de Lisandro Semedo, médio do Fortuna Sittard (Holanda), que regressou recentemente aos relvados após uma grave lesão.

De acordo com a FCF, Cabo Verde inicia os trabalhos de preparação a 26 deste mês, na Cidade da Praia, viajando depois para Marrocos, para a segunda fase dos trabalhos, de onde a comitiva segue directamente para Yaoundé (Camarões), para a sua terceira participação numa fase final do CAN.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da CAN, que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, Burquina Faso e os anfitriões dos Camarões.

Esta vai ser a terceira participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul , em 2013, e Guiné Equatorial, em 2015, evento que o presidente da FCF, Mário Semedo, encara como “mais um desígnio nacional”, perspectivando que a selecção terá de ter todas as condições para representar, de forma condigna, o país.

Lista de convocados:

Guarda redes: Vizinha – AEL Limassol( Chipre), Márcio Rosa -Montalegre(Portugal),

Keven Ramos – Mindelense (Cabo Verde)

Defesas: Stopira -Mol Fehervar (Hungria), Steven fortes -Oostende ( Bélgica), Roberto Lopes -Shamrock Rovers (Irlanda),Diney Borges -Far Rabat ( Marrocos), Ponck – Basaksehir (Turquia) e Dylan Tavares – Xamax (Suiça)

Médios: Marco Soares Arouca ( Portugal), Nuno Borges -Casa pia( Portugal), Kenny Rocha -Oostende (Bélgica), Nennas – Aalesund (Noruega),Jamiro Monteiro-Philadelphia Union(EUA) e João Paulo Fernandes -Feirense (Portugal)

Avançados:

Ryan – Al Nars- (EAU), Lisandro Semedo – Fortuna Sittard (Holanda), Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia), Willis Furtado – FK Jerv -(Noruega), Willy Semedo- Pafos-( Chipre), Djaniny – Trabzonspor (Turquia), Julio Tavares – Al faisaly (Arabia saudita) e Gilson Tavares – Estoril (Portugal).