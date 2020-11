Seleccionador Nacional diz que a Cabo Verde só faltaram os golos

O seleccionador nacional de futebol, Bubista, considerou esta quinta-feira que Cabo Verde jogou bem e que só faltaram os golos no empate caseiro frente à congénere do Ruanda.

Com o estádio nacional sem público, devido à pandemia da covid-19, Bubista disse que Cabo verde esteve melhor em toda a partida, argumentando, porém, que a equipa esteve bastante “ansiosa”.

“Vamos trabalhar para o próximo jogo e tentar vencer no Ruanda, para podermos entrar na zona de qualificação (…) o último passe não saiu da melhor forma, mas criamos várias oportunidades de golo que eram suficientes para vencermos o jogo. Eu me lembro de uma única oportunidade que o Ruanda teve, mas tirando um ou outro momento a equipa esteve bem durante todo o jogo e foi sempre superior ao adversário”, argumentou.

Segundo o timoneiro nacional, os jogadores já sabiam que a partir do momento que o árbitro apitou para o final do jogo, começamos a preparar o embate no Ruanda.

“Tivemos jogadores que só chegaram ontem (quarta-feira) de madrugada, isso porque na primeira convocação nove jogadores não conseguiram vir representar a selecção, mas com toda essa dificuldade penso que a equipa está de parabéns pelo jogo que fez em casa”, declarou.

A mesma fonte informou que a equipa viaja esta sexta-feira, 13 para o Ruanda onde “vamos fazer tudo para vencer o jogo, respeitando o adversário que demonstrou hoje que não é uma equipa fácil”.

As duas selecções voltam a defrontar-se no dia 17 de Novembro, desta feita em Kigali, a contar para a quarta jornada deste grupo F.

No outro jogo do grupo, os Camarões venceram Moçambique por 4-1 e passaram a comandar, de forma isolada, este grupo F com sete pontos, seguidos por Moçambique (4), Cabo Verde (3) e Ruanda (1).

Camarões, como país organizador do CAN’2021, está automaticamente qualificado, pelo que, se se classificarem em primeiro lugar no grupo, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações, inicialmente prevista para 2021, disputa-se, devido à covid-19, no Verão de 2022, nos Camarões.