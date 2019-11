Cabo Verde arranca preparação para próximos dois jogos de qualificação

A selecção nacional principal de futebol iniciou este domingo o estágio de preparação para as duas primeiras jornadas, do Grupo F, de qualificação para o Campeonato das Nações Africanas (CAN) 2021.

De acordo com uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) o estágio decorre nos Camarões, tendo começado este domingo, dia 10, e terá o seu término no dia 13. Depois do jogo em Yaoundé, decorre a segunda parte do estágio, de 14 a 18 de Novembro, na Cidade da Praia. Na noite de domingo chegaram todo o staff técnico e os jogadores Josimar 'Vozinha' Dias, Kevin 'Ken' Sousa, Tiago Almeida, Lorenzo Fonseca, Diney Borges, Ianique 'Stopira' Tavares, Jeffrey Fortes, Jamiro Monteiro, Bruno Leite, Hélder Tavares, Rodrigo Lima, Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Heldon Ramos, Júnior Sena, Ricardo Gomes, Djaniny Semedo e Julio Tavares. “Nas próximas horas, devido a compromissos nos seus clubes, chegam os jogadores Mário Évora, Carlos 'Ponck' Rodrigues, Elvis Mendes e Zé Luís. Jair 'Jacknick' Garcia fará parte do grupo na segunda parte do estágio, na capital do país”, informa a nota.

