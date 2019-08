​Adversário de Cabo Verde no apuramento para o CAN tem novo seleccionador

O treinador português Luís Gonçalves é o novo seleccionador da equipa de futebol de Moçambique, adversária de Cabo Verde no grupo F de apuramento para o CAN’2021.

De acordo com a RDP África, a contratação, por três anos, tem por objectivo a qualificação para o Mundial e para a fase final do Campeonato Africano das Nações.

Luís Gonçalves substitui Abel Xavier que pediu demissão no passado mês de Julho do cargo que ocupava desde 2016, tendo falhado a qualificação para as duas últimas edições do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Cabo Verde e Moçambique integram o grupo F de qualificação para o CAN 2021, juntamente com as congéneres dos Camarões e do Ruanda, conforme o sorteio da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Os jogos da fase de grupos começam no próximo mês de Novembro e a fase final vai acontecer nos Camarões.

Os Camarões, que já venceram a competição por cinco ocasiões (1984, 1988, 2000, 2002 e 2017), partem, a priori, como favoritos, pelo que Cabo Verde, Moçambique e Ruanda vão tentar o segundo lugar do grupo, que também dá acesso à fase final.

Cabo Verde já esteve presente em duas fases finais do CAN, sendo o primeiro em 2013, na África do Sul, e o segundo na Guiné- Equatorial, em 2015.