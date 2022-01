Desporto e empregabilidade - I

Um dos objetivos da política de desenvolvimento assertiva para a área do desporto é aproveitar o seu poder e exercer eficazmente nas oportunidades de desenvolvimento pessoal para pessoas de todas as idades e reforçar a coesão social.

As atividades desportivas com uma componente social e educativa podem sensibilizar-nos para um vasto leque de áreas — não só entre as crianças e jovens que participam, mas também entre outros participantes. Estas áreas incluem a educação, a saúde, a paz e o ambiente, bem como questões transversais como o género e a inclusão. Através da criação de oportunidades estruturadas de participação, as atividades no domínio do desporto podem também ajudar a fortalecer a sociedade civil.

Quando usado positivamente, o desporto pode desempenhar um papel importante acima e além do desenvolvimento de competências físicas. Pode promover a transferência de competências e pode ser usado como um instrumento de educação. A abordagem "Desporto para o Desenvolvimento" está fundamentada na agenda das Nações Unidas "Transformar o nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" destaca o importante papel que o desporto tem de desempenhar para permitir o desenvolvimento sustentável e sublinha o contributo que pode dar para a paz, saúde, educação e inclusão social.

A promoção do desporto como meio de reforço da empregabilidade dos jovens contribui diretamente para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Refiro-me em particular dos ODS 4, "Garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos e promover a aprendizagem ao longo da vida", e o ODS 8, "Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego e o trabalho digno para todos".

O desemprego e o subemprego são dois dos problemas mais graves com que se defrontam os países em desenvolvimento. Os jovens, e as mulheres jovens em particular, estão entre os mais afetados. Conforme as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 71 milhões de jovens entre os 15 e os 24 anos estavam desempregados em todo o mundo em 2016. Isto significa que dois em cada cinco desempregados tinham menos de 24 anos. Para além do desemprego, os países em vias de desenvolvimento, em particular, enfrentam grandes dificuldades de emprego e de condições de trabalho desumanas. Em alguns países, a proporção de NEMNEM (jovens que não estão na educação, no emprego ou na formação) é muito elevada.

O desporto desempenha um papel de apoio em tudo isto. O desporto pode facilitar o acesso à formação profissional e torná-lo mais apelativo. Além disso, as atividades desportivas podem dar aos jovens a oportunidade de aprenderem competências relevantes para o mercado de trabalho e adquirirem uma experiência prática e de trabalho inestimável. De particular valor é o facto de o desporto oferecer um meio de abordar os jovens que, de outra forma, são difíceis de alcançar. O desporto pode ser usado de várias formas para preparar os jovens para o mercado de trabalho. No próximo artigo revelarei as formas nas quais o desporto pode facilitar o acesso à formação profissional e torná-lo mais apelativo.